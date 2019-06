மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் புதிய பஸ் நிலையம் அருகே ரேஷன் கடையை அகற்ற எதிர்ப்பு - பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Resistance to remove the ration shop near Vellore new bus station - Public demonstration

வேலூர் புதிய பஸ் நிலையம் அருகே ரேஷன் கடையை அகற்ற எதிர்ப்பு - பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு