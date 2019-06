மாவட்ட செய்திகள்

பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் குழந்தைகள் இல்லங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும் கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி உத்தரவு + "||" + In order to ensure safety The camera needs to match the camera in children's homes

