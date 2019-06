மாவட்ட செய்திகள்

செங்கோட்டை அருகே 10 அடி ஆழ பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த குட்டி யானை கேரள வனத்துறையினர் மீட்டனர் + "||" + Near sencottai A 10 foot fallen elephant in the depth of the pit

