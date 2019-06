மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில், 61 நாட்களுக்கு பிறகு விசைப்படகு மீனவர்கள் நாளை மறுநாள் கடலுக்கு செல்கின்றனர் + "||" + Thoothukudi, 61 days later Fishermen are fishermen The day after tomorrow goes to sea

தூத்துக்குடியில், 61 நாட்களுக்கு பிறகு விசைப்படகு மீனவர்கள் நாளை மறுநாள் கடலுக்கு செல்கின்றனர்