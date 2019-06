மாவட்ட செய்திகள்

குடோனில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த தடை செய்யப்பட்ட 20 டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Officers seized 20 tonnes of plastic material that was housed in the guton

