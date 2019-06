மாவட்ட செய்திகள்

அரசு அதிகாரிகள் 2 பேர் வீடு, அலுவலகங்களில் ஊழல் தடுப்பு படை சோதனை - பல கோடி ரூபாய் நகைகள், சொத்து பத்திரங்கள் பறிமுதல் + "||" + Forces of Corruption Prevention checked the 2 government officials scam in the home and offices - confiscation of multi-crore jewelery and property bonds

அரசு அதிகாரிகள் 2 பேர் வீடு, அலுவலகங்களில் ஊழல் தடுப்பு படை சோதனை - பல கோடி ரூபாய் நகைகள், சொத்து பத்திரங்கள் பறிமுதல்