மாவட்ட செய்திகள்

கந்தர்வகோட்டை அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பட்டய படிப்பிற்கான 2-ம் கட்ட கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Gandharvat State Government can apply for 2nd phase of the Phase of Ph.D at Polytechnic College

கந்தர்வகோட்டை அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பட்டய படிப்பிற்கான 2-ம் கட்ட கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்