மாவட்ட செய்திகள்

காட்டு யானை வழி மறித்ததால் இறந்தவர் உடலை கொண்டு செல்ல முடியாமல் தவிப்பு + "||" + Wild elephant blocked the way The dead body Unable to go with anxiety

காட்டு யானை வழி மறித்ததால் இறந்தவர் உடலை கொண்டு செல்ல முடியாமல் தவிப்பு