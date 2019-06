மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கூட்டணி அரசு கவிழாது - மந்திரி டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி + "||" + The coalition government does not fall in Karnataka - interviewed by Minister TK Sivakumar

கர்நாடகத்தில் கூட்டணி அரசு கவிழாது - மந்திரி டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி