மாவட்ட செய்திகள்

வைக்கோல் வாங்க வெளி மாவட்ட விவசாயிகள் தஞ்சைக்கு வருகை ஒரு கட்டு ரூ.150-க்கு விற்பனை + "||" + A bundle of straw to visit the outer district farmers' shelter to buy hay is selling for Rs.150

வைக்கோல் வாங்க வெளி மாவட்ட விவசாயிகள் தஞ்சைக்கு வருகை ஒரு கட்டு ரூ.150-க்கு விற்பனை