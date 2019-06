மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், பெண் குழந்தைகளின் பாலின விகிதம் அதிகரித்து வருகிறது - கலெக்டர் அறிக்கை + "||" + In the district, The sex ratio of female children is increasing

மாவட்டத்தில், பெண் குழந்தைகளின் பாலின விகிதம் அதிகரித்து வருகிறது - கலெக்டர் அறிக்கை