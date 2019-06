மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமைக்க வேண்டும் சி.ஐ.டி.யு. மாநாட்டில் தீர்மானம் + "||" + CITU should set up a Chipchat factory in Dharmapuri district Resolution at the Conference

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமைக்க வேண்டும் சி.ஐ.டி.யு. மாநாட்டில் தீர்மானம்