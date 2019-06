மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.டி.எம். கார்டு தகவல்களை கேட்டுவாலிபரிடம் ரூ.1¼ லட்சம் மோசடி + "||" + ATM. Asking for card information Rs.1.5 lakh fraudulent to plaintiff

ஏ.டி.எம். கார்டு தகவல்களை கேட்டுவாலிபரிடம் ரூ.1¼ லட்சம் மோசடி