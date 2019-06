மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை அருகே துயரம்: குடிநீருக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் தவறி விழுந்து சிறுமி பலி + "||" + Tragedy near Pudukkottai: Woman dies after falling into pit dug for drinking water

புதுக்கோட்டை அருகே துயரம்: குடிநீருக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் தவறி விழுந்து சிறுமி பலி