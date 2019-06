மாவட்ட செய்திகள்

Government should make available raw material for making biogas instead of plastic.

பிளாஸ்டிக்குக்கு மாறாக பயோ பைகள் தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருள் கிடைக்க அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும் விக்கிரமராஜா பேட்டி