மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், பலத்த காற்றுக்கு வாழை இலைகள் கிழிந்து நாசம் + "||" + In the district, Due to strong wind banana leaves are torn apart

மாவட்டத்தில், பலத்த காற்றுக்கு வாழை இலைகள் கிழிந்து நாசம்