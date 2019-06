மாவட்ட செய்திகள்

திருமருகல் அருகே கரம்பை கிராமத்துக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராவிட்டால் ஊரை விட்டு வெளியேற முடிவு; கிராம மக்கள் அறிவிப்பு + "||" + To the village of Karambai If the basic facilities are not provided Deciding to leave town; Notice of villagers

திருமருகல் அருகே கரம்பை கிராமத்துக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராவிட்டால் ஊரை விட்டு வெளியேற முடிவு; கிராம மக்கள் அறிவிப்பு