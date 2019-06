மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே வங்கநகர் வாய்க்காலை தூர்வார வேண்டும்; கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு + "||" + Near Thiruthuraipoondi Vanganagar channel To be impatient; Petition to Collector

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே வங்கநகர் வாய்க்காலை தூர்வார வேண்டும்; கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு