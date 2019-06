மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரியில் ‘நிபா’ வைரஸ் தாக்குதல் அறிகுறியுடன் மேலும் ஒருவர் அனுமதி; தனி வார்டில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + At Jibmer Hospital, Puducherry as a sign of 'Nipa' virus attack Allow someone

