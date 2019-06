மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு, சீராக குடிநீர் கிடைக்கும் வகையில் அதிகாரிகள் பணியாற்ற வேண்டும் - மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அறிவுறுத்தல் + "||" + In order to have a steady supply of drinking water Officers must serve

பொதுமக்களுக்கு, சீராக குடிநீர் கிடைக்கும் வகையில் அதிகாரிகள் பணியாற்ற வேண்டும் - மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அறிவுறுத்தல்