மாவட்ட செய்திகள்

மாநகராட்சி சார்பில் வினியோகம் செய்யப்பட்ட, குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்து வந்ததாக பொதுமக்கள் புகார் + "||" + Were mixed with sewage in drinking water The public complains

மாநகராட்சி சார்பில் வினியோகம் செய்யப்பட்ட, குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்து வந்ததாக பொதுமக்கள் புகார்