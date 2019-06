மாவட்ட செய்திகள்

நடிகர் சங்க தேர்தலில் வெற்றி பெற எதிர் அணியினர் பணம் கொடுத்து வாக்குகளை வாங்க முயல்கின்றனர் - நாசர் குற்றச்சாட்டு + "||" + Actor wins election in association Get money opposition Trying to buy votes

நடிகர் சங்க தேர்தலில் வெற்றி பெற எதிர் அணியினர் பணம் கொடுத்து வாக்குகளை வாங்க முயல்கின்றனர் - நாசர் குற்றச்சாட்டு