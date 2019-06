மாவட்ட செய்திகள்

50 சதவீத மானியத்தில்ஸ்கூட்டருக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்புகலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல் + "||" + Of 50 per cent subsidy Extension of time to apply for scooter Collector Asia Mariam Information

50 சதவீத மானியத்தில்ஸ்கூட்டருக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்புகலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல்