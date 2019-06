மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 5 மாதங்களில்ரெயிலில் அடிபட்டு 247 பேர் பலிசேலம் ரெயில்வே கோட்ட பாதுகாப்பு ஆணையர் தகவல் + "||" + In the last 5 months 247 killed in train collision Salem Railway Line Safety Commissioner Information

கடந்த 5 மாதங்களில்ரெயிலில் அடிபட்டு 247 பேர் பலிசேலம் ரெயில்வே கோட்ட பாதுகாப்பு ஆணையர் தகவல்