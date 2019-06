மாவட்ட செய்திகள்

ஊக்க மருந்து குற்றச்சாட்டில் இருந்து விடுபட்டு செப்டம்பரில் நடைபெற உள்ள உலக தடகள போட்டியில் வெற்றி பெறுவேன் கோமதி பேட்டி + "||" + Set to be released in September on drug charges Interview with Gomati to win the World Athletics competition

ஊக்க மருந்து குற்றச்சாட்டில் இருந்து விடுபட்டு செப்டம்பரில் நடைபெற உள்ள உலக தடகள போட்டியில் வெற்றி பெறுவேன் கோமதி பேட்டி