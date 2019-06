மாவட்ட செய்திகள்

அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் ஜமாபந்தி நிறைவு நாளில் 52 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் + "||" + Welfare program for 52 persons on the completion of Jamabandi at Agastheeswaram taluk office

அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் ஜமாபந்தி நிறைவு நாளில் 52 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்