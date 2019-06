மாவட்ட செய்திகள்

‘ஜிகாத்’ என்று கூறியதற்காக ஒருவரை பயங்கரவாதியாக சித்தரிக்க முடியாதுஅகோலா கோர்ட்டு கருத்து + "||" + A terrorist for calling himself a jihad Cannot be depicted

‘ஜிகாத்’ என்று கூறியதற்காக ஒருவரை பயங்கரவாதியாக சித்தரிக்க முடியாதுஅகோலா கோர்ட்டு கருத்து