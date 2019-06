மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் பெண்கள்மானிய விலையில் ஸ்கூட்டர் பெற 4-ந் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Women who work in the district You can apply for a scooter at subsidized rates till 4 pm

