மாவட்ட செய்திகள்

வருசநாடு பகுதியில், தண்ணீர் இன்றி காயும் கரும்பு பயிர்கள் - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Dry without water Sugarcane Crops - The agony of the farmers

வருசநாடு பகுதியில், தண்ணீர் இன்றி காயும் கரும்பு பயிர்கள் - விவசாயிகள் வேதனை