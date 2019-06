மாவட்ட செய்திகள்

மாலையம்மன் கோவில் முன்பு கம்பி வேலி அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்புஉடுமலையில் + "||" + Public protests on erection of wire fence in front of Maliyamman temple In Udumalpet

மாலையம்மன் கோவில் முன்பு கம்பி வேலி அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்புஉடுமலையில்