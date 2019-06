மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தை வரன்முறைப்படுத்தரூ.56 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கைதுஅரக்கோணம் அருகே பரபரப்பு + "||" + To land the land A regional development officer arrested for accepting a bribe of Rs Stir in the vicinity of Aragon

நிலத்தை வரன்முறைப்படுத்தரூ.56 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கைதுஅரக்கோணம் அருகே பரபரப்பு