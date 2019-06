மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைன் மூலம் மருந்து விற்பனைக்கான அனுமதியை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் மருந்து வணிகர் சங்கம் வலியுறுத்தல் + "||" + Drug trafficking association urges the central government to withdraw its approval for online drug sales

ஆன்லைன் மூலம் மருந்து விற்பனைக்கான அனுமதியை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் மருந்து வணிகர் சங்கம் வலியுறுத்தல்