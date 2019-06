மாவட்ட செய்திகள்

1-ந் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது; சாதி, வருமான சான்றிதழ்களை இணையதளம் மூலம் பெறலாம் - கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + Caste and income certificates can be obtained through the website

