மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை வழங்கி ‘கல்வியில் முதன்மை மாநிலமாக தமிழகத்தை உருவாக்கியது அ.தி.மு.க. அரசு’ - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு + "||" + As the primary state of education Tamil Nadu was created by ADMK Government '

மாணவர்களுக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை வழங்கி ‘கல்வியில் முதன்மை மாநிலமாக தமிழகத்தை உருவாக்கியது அ.தி.மு.க. அரசு’ - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு