மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில்ஸ்கிம்மர் கருவி பொருத்திய 4 பேர் கைதுகேரளாவை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + ATM. Of the machine, 4 people arrested for skimmer kits They belong to Kerala

ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில்ஸ்கிம்மர் கருவி பொருத்திய 4 பேர் கைதுகேரளாவை சேர்ந்தவர்கள்