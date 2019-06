மாவட்ட செய்திகள்

சிறப்பு கிராமசபை கூட்டம்: அனைவரும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்க வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Special Grama Sabha meeting: All public should set up rainwater harvesting tank

சிறப்பு கிராமசபை கூட்டம்: அனைவரும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்க வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்