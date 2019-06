மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 28-ந் தேதி நடக்கும் கிராமசபை கூட்டங்களில் ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் பி.ஆர்.பாண்டியன் பேட்டி + "||" + The resolution against hydrocarbon is to be resolved at the upcoming Gram Sabha meeting on 28th

