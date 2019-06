மாவட்ட செய்திகள்

தக்கலை அருகே புதுமாப்பிள்ளை தூக்குப்போட்டு தற்கொலை மனைவியுடன் ஏற்பட்ட தகராறில் விபரீதம் + "||" + Accident with wife of suicide in Puthumatha Pillai near Thakalai

தக்கலை அருகே புதுமாப்பிள்ளை தூக்குப்போட்டு தற்கொலை மனைவியுடன் ஏற்பட்ட தகராறில் விபரீதம்