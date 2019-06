மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.168 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய துணை மின் நிலைய சோதனை ஓட்டம் அமைச்சர்கள் தொடங்கி வைத்தனர் + "||" + Ministers have begun the test run of the new sub-power plant, set at Rs 168 crore

ரூ.168 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய துணை மின் நிலைய சோதனை ஓட்டம் அமைச்சர்கள் தொடங்கி வைத்தனர்