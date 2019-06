மாவட்ட செய்திகள்

லிங்கனமக்கி அணையில் இருந்துபெங்களூருவுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரும் திட்டம் சரியல்லஎடியூரப்பா பேட்டி + "||" + From the Linganamaki Dam Bringing water to Bangalore is not right

லிங்கனமக்கி அணையில் இருந்துபெங்களூருவுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரும் திட்டம் சரியல்லஎடியூரப்பா பேட்டி