மாவட்ட செய்திகள்

வடகர்நாடகத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள அநீதியை தேவேகவுடா சரிசெய்வாரா?பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. கேள்வி + "||" + The injustice of North karnatakattirku Will Deve Gowda fix it?

வடகர்நாடகத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள அநீதியை தேவேகவுடா சரிசெய்வாரா?பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. கேள்வி