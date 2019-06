மாவட்ட செய்திகள்

தினத்தந்தி செய்தி எதிரொலி செட்டிபுண்ணியம் கல்குவாரியில் அதிகாரிகள் ஆய்வு சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு + "||" + At the stone quarry Officers examined Arrangements to provide drinking water to Chennai

