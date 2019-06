மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் பகலில் கொளுத்தியது வெயில்; இரவில் கொட்டியது மழை + "||" + In pondichery sun shine in the day; Rain at night

புதுவையில் பகலில் கொளுத்தியது வெயில்; இரவில் கொட்டியது மழை