மாவட்ட செய்திகள்

வீடுகள், மற்றும் வணிக வளாகங்களில் மழை நீர் சேமிப்பு தொட்டி அமைக்க வேண்டும்; கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் வேண்டுகோள் + "||" + Homes, and commercial premises The rain water storage tank should be set up

வீடுகள், மற்றும் வணிக வளாகங்களில் மழை நீர் சேமிப்பு தொட்டி அமைக்க வேண்டும்; கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் வேண்டுகோள்