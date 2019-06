மாவட்ட செய்திகள்

‘வீடு இல்லாததால் கொத்தடிமையாக வாழ்கிறோம்’ - பழங்குடி மக்கள் மனு + "||" + "We live in the thrall of a lack of housing," - Manu indigenous people

‘வீடு இல்லாததால் கொத்தடிமையாக வாழ்கிறோம்’ - பழங்குடி மக்கள் மனு