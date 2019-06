மாவட்ட செய்திகள்

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு 30 நாட்களுக்குள் பதில் அளிக்காவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை + "||" + If the respondents do not respond within 30 days of the RTI Act, stringent action is taken

