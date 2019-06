மாவட்ட செய்திகள்

சுருக்கு வலை பிரச்சினையில் நல்ல முடிவினை எடுக்கவேண்டும்; மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு தேசிய மீனவர் பேரவை வேண்டுகோள் + "||" + Make a good decision on the Collapse Web issue; To the central and state governments National Fisheries Council Request

சுருக்கு வலை பிரச்சினையில் நல்ல முடிவினை எடுக்கவேண்டும்; மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு தேசிய மீனவர் பேரவை வேண்டுகோள்