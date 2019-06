மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க கோரி அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி எம்.எல்.ஏ. கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Seeking to solve the drinking water problem Mahesh lies in MLA Petition to the Collector

குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க கோரி அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி எம்.எல்.ஏ. கலெக்டரிடம் மனு