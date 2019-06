மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய பாசனத்திற்காக காவிரி, ஹேமாவதியில் தண்ணீர் திறக்க கோரி விவசாயிகள் 4-வது நாளாக போராட்டம் + "||" + For agricultural irrigation Open the water Farmers struggle as 4th day

விவசாய பாசனத்திற்காக காவிரி, ஹேமாவதியில் தண்ணீர் திறக்க கோரி விவசாயிகள் 4-வது நாளாக போராட்டம்