மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில், பள்ளி இடத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட கட்டிடம் கட்ட எதிர்ப்பு - பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Solid Waste Management in the School Place Resistance to project building

திருப்பத்தூரில், பள்ளி இடத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட கட்டிடம் கட்ட எதிர்ப்பு - பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு